Opere in dogana, slitta mostra Sawaya

TORINO, 20 MAR - Slitta l'inaugurazione, a Torino, della mostra di Nathan Sawaya 'The Art of the Brick'. Le opere dell'artista, che dovevano essere esposte alla Promotrice delle Belle Arti dal 22 marzo, sono bloccate in dogana, in Brasile, e non hanno ancora raggiunto l'Italia. Viene così rinviata a data da destinarsi l'esposizione degli ottanta capolavori creati dall'artista con i mattoncini Lego. Nato negli Stati Uniti, Sawaya è il primo artista ad aver portato i Lego nel mondo dell'arte, trasformando questo semplice gioco di costruzioni in opere capaci di trasmettere emozioni, stati d'animo, vere e proprie sculture. La mostra è divisa in 5 sezioni: Lo studio dell'artista, Condizione umana, Espressione umana, la Sala dei ritratti e I maestri del passato.