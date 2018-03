Sorrentino & Co., è totonomi per Cannes

PARIGI, 20 MAR - E' totonomi per il 71/o Festival di Cannes. Secondo Le Figaro.fr, la partecipazione di Paolo Sorrentino con 'Loro', con Toni Servillo nei panni di Berlusconi, è praticamente certa. Per l'annuncio ufficiale delle opere in gara e di quelle selezionate per Certain regard e Quinzaine des réalisateurs bisognerà però aspettare la tradizionale conferenza stampa parigina, il 12/4. Per ora, l'unica certezza è che a presiedere la giuria sarà Cate Blanchett. Tra i film francesi, citatissimo quello di Stéphane Brizé, Un autre monde, con Vincent Lindon. Ma il 2018 potrebbe anche segnare il ritorno di Jacques Audiard, già Palma d'Oro 2015, con Les frères Sisters?. Il regista parigino ha raccolto un cast americano (Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, John C. Reilly) che potrebbe sedurre il delegato generale Thierry Frémaux. Tra gli altri nomi, quelli di Claire Denis, Peter Scholler, Guillaume Nicloux e Xavier Dolan. Le Figaro si chiede se la prossima edizione non venga segnata dal ritorno di Terrence Malick.