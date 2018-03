Mantegna e Bellini, opere a confronto

VENEZIA, 20 MAR - Due opere che sembrano lo specchio una dell'altra, uguali nella parte centrale, una di Andrea Mantegna, del 1453, la seconda del cognato Giovanni Bellini, del 1470, unite dal titolo 'Presentazione di Gesù al tempio', eppure dalle "personalità diversissime". Dipinti uniti in un incontro-confronto per la prima volta a Venezia, in una sala della Fondazione Querini Stampalia, dal 21 marzo al primo luglio, promossa assieme alla Gemaldegalerie di Berlino, con la collaborazione scientifica della National Gallery di Londra, con l'allestimento di Mario Botta.