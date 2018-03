A teatro, Arias, Grillo, Preziosi

ROMA, 21 MAR - L'Eden Teatro di Raffaele Viviani, diretto da Alfredo Arias e interpretato da Mariano Rigillo e Gaia Aprea, e il ritorno in scena di Beppe Grillo con ''Insomnia'', tutti a Roma; Alessandro Preziosi in ''Van Gogh. L'odore assordante del bianco'' di Stefano Massini, a Napoli, e Sebastiano Lo Monaco con Elisabetta Pozzi in ''Dopo il silenzio'' dal libro di Pietro Grasso, a Genova; Paola Gassman e le donne della Grande Guerra in ''Tutte a casa'' di Giuseppe Badalucco e Franca De Angelis, a Torino, fino a ''Eternapoli'' di Giuseppe Montesano, primo titolo della rassegna ''A volte ritornano'' che porterà a Napoli anche ''Ombretta Calco'' con Milvia Marigliano, ''L'amore per le cose assenti'' e ''Spoglia-Toy'' di Luciano Melchionna: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.