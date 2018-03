Tornano a Milano i Green Fashion Award

MILANO, 21 MAR - Dopo il debutto dello scorso anno, tornano i Green Fashion Awards, gli oscar della moda sostenibile: l'appuntamento per scoprire (e premiare) i brand del fashion più 'eco' è per il 23 settembre, in occasione della Fashion Week femminile, alla Scala di Milano. "Siamo alla seconda edizione, ci sarà una terza, una quarta e così via. Gli awards diventeranno un appuntamento annuale", ha assicurato Livia Firth, fondatrice di Eco Age e ideatrice degli oscar sostenibili. In Italia è "molto forte il legame tra designer e produttori, non esiste in nessuna altra parte del mondo, perciò quest'anno il tema sarà dedicato alla 'handprint' e alla manualità", ha aggiunto. E Piazza Scala si trasformerà in "un giardino degli artigiani". Per il presidente di Camera della Moda Carlo Capasa, "gran parte delle produzioni di lusso e alta qualità viene fatta in Italia: abbiamo la responsabilità di risolvere i problemi della sostenibilità e per questo continuiamo a lavorare sul tema".