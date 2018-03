Minitour estivo per Francesco Gabbani

ROMA, 21 MAR - Dopo la sbornia di successi e record del 2017, Francesco Gabbani è impegnato in studio per la realizzazione del nuovo album. Ma la voglia di palco e pubblico è tanta, e così arriva l'annuncio di un mini-tour estivo. "Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione", dichiara il cantautore toscano. "Il vero senso di tutto quello che faccio sta lì, tra la gente e per la gente. E' quella la vera vita per un musicista. Stiamo studiando una scaletta in parte differente, rispetto al tour dell'estate scorsa, con un allestimento arricchito di luci e di effetti visivi. Non vedo l'ora di tornare a divertirmi con i miei fan, per poi portare quel calore e quella carica energetica nel nuovo disco che sto preparando". Queste le date: 6 luglio Codroipo (UD), 8 luglio Vigevano (PV), 26 luglio Villafranca (VR), 11 agosto Marina di Castagneto (LI), 26 agosto Macerata (MC).