S.Sebastiano di Maragliano a New York

GENOVA, 21 MAR - C'è anche una scultura lignea policroma che raffigura San Sebastiano dell'artista genovese barocco Anton Maria Maragliano (1664-1739) alla mostra "Like life-Sculpture, color anche the body (1300-Now)" che si apre il 21 marzo al Metropolitan-MET Breuer di New York. L'opera fa parte di un dialogo e di un percorso che vede sfilare 120 lavori nell'arco di sette secoli, dal 1300 a oggi, sul tema della resa del corpo umano nell'arte scultorea. Fra i compagni di viaggio del San Sebastiano, Donatello, Canova, Rodin, Degas, Fontana, Kooks, Hanson. La statua è stata commissionata nel 1700 dalla confraternita dei Bianchi di Rapallo (Genova) dove è tuttora conservata. La soprintendenza della Liguria ha dettato e curato ogni aspetto del trasferimento dell'opera, dal necessario restauro preventivo all'assicurazione, all'imballo, al trasporto di tre doppie casse museali climatizzate, all'accompagnamento per la verifica diretta del 'condition report'. La mostra resterà aperta fino al 22 luglio.