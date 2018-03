Phoenix, viaggio sentimentale in Italia

MILANO, 21 MAR - Un Fabrique gremito e danzante ha accolto a Milano i Phoenix, tornati per una sola data sold out italiana con il disco 'Ti Amo'. E' il viaggio sentimentale di una band francese tra memorie da cartolina: "Quando parliamo di Italia lo facciamo con amore e cognizione di causa, ma resta prima di tutto una fantasia", racconta all'ANSA prima dello show Laurent Brancowitz, chitarrista e tastierista che con il fratello Christian Mazzalai porta un'eredità italiana nel quartetto di Versailles. Lo show è aperto dal rock psichedelico di Giorgio Poi che accompagnerà i Phoenix anche a Parigi e New York con mezz'ora di bis e il cantante Thomas Mars, che scende fra il pubblico per un ultimo omaggio italiano. Prima in un medley voce e chitarra il marito di Sofia Coppola fonde 'Countdown' e 'Goodbye Soleil' con le battistiane 'Emozioni', quindi invoca cori su 'Telefono' e 'Fior di latte', infine dopo un'acclamatissima '1901' si lascia sollevare dalla folla sulle note di 'Ti amo' per un ultimo sussulto danzereccio.