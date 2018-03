Spielberg, privacy bastione di libertà

ROMA, 21 MAR - "Tutti desiderano la privacy, ultimo bastione sacro della libertà" dice Steven Spielberg a Roma parlando del suo ultimo film 'Ready Player One', in sala il 28 marzo in 500 copie distribuite dalla Warner Bros. E ancora il padre di E.T.: "Questo film è intrattenimento, ma anche una favola di ammonimento per quello che potrebbe accadere a breve". Basato sull'omonimo bestseller di Ernest Cline con citazioni di cinema e videogiochi, 'Ready Player One', mentre racconta il futuro, scatta una fotografia del presente già viziato dalla compulsiva dipendenza da cellulari, social e web. Una favola, spiega ancora Spielberg - che del caso Facebook sa poco ("l'ho letto sui giornali italiani, ma non conosco molto l'italiano") - che "potrebbe essere in questo senso politicizzata. C'è ormai una grande fuga da certi problemi che vanno invece affrontati. Ho sette sette figli e quatto nipoti che ho visto crescere con gli smartphone e che quando si incontrano, invece di guardarsi in faccia, si contattano con i messaggi".