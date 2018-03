Auditorium Parco Musica, primavera ricca

ROMA, 21 MAR - La primavera arriva anche all'Auditorium Parco della Musica a Roma e sarà ricca di grandi concerti, primi tra tutti le tre date (3-4 e 5 aprile) con il premio Nobel Bob Dylan e tre festival tematici. Il primo trimestre del 2018 ha visto una larga affluenza di pubblico e molti eventi sold out con 30 mila spettatori solo per i Festival Flamenco, Equilibrio Festival 2018 e Libri Come. Il Festival del libro e della letteratura chiusosi 2 giorni fa (con oltre 25 mila presenze e oltre 100 sold out) dà appuntamento all'anno prossimo per festeggiare il suo decennale, come anticipano i suoi curatori Marino Sinibaldi, Rosa Polacco e Michele De Mieri, con un tema dal titolo: "10 anni FUTURI". In arrivo il National Geographic Festival delle Scienze dal 16 al 22 aprile, anticipato da Eureka!, progetto in collaborazione con le Biblioteche di Roma, oltre 200 incontri di divulgazione scientifica aperti al pubblico in 24 biblioteche. A maggio arriva FLUX. Festival lituano delle arti dal 4 al 15 maggio.