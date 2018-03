Pompei, per foto rimuove tessere mosaico

NAPOLI, 21 MAR - Voleva poter fotografare il mosaico pavimentale nell'atrio della casa del Marinaio, nella città antica di Pompei, ma un turista americano, spostando con il piede il terreno che si era riversato per la pioggia, ha rimosso accidentalmente alcune tessere. E' accaduto il 21 marzo, intorno alle ore 13: a breve le tessere rimosse saranno ricollocate. Dopo l'accaduto, il personale di vigilanza in servizio ha bloccato il turista che è stato anche interrogato dai carabinieri del posto fisso degli scavi per appurare che non ci fossero intenzioni vandaliche. Ai militari, il cittadino americano ha raccontato che il suo unico obiettivo era quello di poter scattare una fotografia.