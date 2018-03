A Reggia Venaria 'Genesi' di Salgado

TORINO, 21 MAR - Fa tappa alla Reggia di Venaria, dal 22 marzo al 16 settembre, la mostra evento 'Genesi' del grande fotografo documentarista Sebastião Salgado, 245 scatti che compongono un incantato itinerario fotografico in bianco e nero mirato a raccontare il patrimonio prezioso di cui l'umanità dispone: il pianeta. La mostra è un lavoro appassionato, figlio di uno sguardo teso a sottolineare la necessità di salvaguardare il pianeta, di cambiare lo stile di vita di tutti, di assumere nuovi comportamenti più rispettosi della natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova armonia. Un viaggio alle origini del mondo per preservare il suo futuro. Curata da Lélia Wanick Salgado su progetto di Amazonas Images e Contrasto, la mostra è frutto della collaborazione di Civita Mostre con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Genesi è un progetto iniziato nel 2003, un canto d'amore per la terra e un monito per gli uomini. Le foto ritraggono paesaggi straordinari, animali e indigeni.