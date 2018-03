Tedua, due anteprima a Milano e Roma

ROMA, 21 MAR - Dopo il successo del suo ultimo album "Mowgli - Il disco della giungla", primo in classifica Fimi/Gfk, il rapper Tedua è pronto per portare il disco dal vivo con due anteprima che anticipano il tour estivo e quello nei club per l'inverno: il 12 maggio al Fabrique di Milano e il 19 maggio all'Orion Club di Roma. Durante i live, il giovane rapper genovese proporrà tutti i brani tratti da Mowgli, senza dimenticare i brani che hanno segnato l'inizio della sua ascesa. Ad accompagnare il Mowgli del rap italiano sul palco ci sarà Chris Nolan, produttore delle 14 tracce contenute nel disco.