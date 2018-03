Arrivano le sneakers con i fiocchi

ROMA, 21 MAR - Il network di tendenza Aw Lab lancia The Precious Pack, una serie di sneakers iconiche rivisitate in esclusiva da brand cool come Puma, New Balance e Adidas Originals, in edizione limitata. Protagoniste di The Precious Pack le Gazelle, modello femminile nato nel 1968 come scarpe di allenamento per l'atletica leggera e presto adottate da diverse culture urbane e della scena musicale internazionale, e le Superstar, sempre di Adidas Originals, punto di riferimento nel mondo dello street-fashion. Le New Balance 247 sono un modello sportivo che arriva dal passato ma attuale grazie al suo comfort. Le Puma Basket Heart e Platform sono la versione moderna dei modelli anni '70. Le Reebok, Classic Leather e Club C di ispirazione anni '80 hanno silhouette essenziali. The Precious Pack rende speciali questi modelli attraverso un gioco di riflessi e luci, tra specchi, vernici metallizzate, glitter argento e oro, mosaici e fiocchi.