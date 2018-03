Valore Cultura, arte e mostre per tutti

ROMA, 22 MAR - La fruizione agevolata di mostre, teatri e laboratori in un progetto multidisciplinare che punta su accessibilità e sostenibilità, per radicarsi nei territori e nella comunità; innovazione, per guardare al futuro; inclusione e condivisione, affinché nessuno sia tagliato fuori. Riparte da qui Valore Cultura, il programma di Generali Italia giunto alla terza edizione che, offrendo accessi agevolati a eventi culturali, rende l'arte e il patrimonio culturale italiano un'opportunità a disposizione di tutti. Guardando sempre a giovani, famiglie e over 65, le iniziative per il 2018 prevedono la collaborazione con Arthemisia per 6 mostre, con giornate gratuite e laboratori, e per il progetto divulgativo Generali ti racconta l'arte; la partnership con La Fenice di Venezia e il San Carlo di Napoli, per progetti di formazione e alternanza scuola-lavoro; il sostegno al festival Design.Ve a Venezia e l'inaugurazione delle opere di Alberto Garutti per le Tre Soglie di Ca' Corniani - Terra d'avanguardia.