Successo a Trieste per Sunset Boulevard

TRIESTE, 22 MAR - Trieste ha celebrato il re del musical Andrew Lloyd Webber nel suo 70/o compleanno con la prima nazionale di "Sunset Boulevard", suo musical capolavoro ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 21 al 25 marzo, nell'edizione originale inglese dell'UK Tour. Per l'Italia si tratta di un'esclusiva, dato che lo spettacolo sarà in scena - oltre che in Inghilterra - soltanto ad Amsterdam. Il Politeama Rossetti di Trieste ha festeggiato Webber sulle note del musical costruito sulla scorta del film di Billy Wilder "Viale del tramonto", con la platea do 1.500 posti affollatissima e applausi a scena aperta in molti momenti dello spettacolo, primo fra tutti dopo il brano "With one look" interpretato da Ria Jones, interprete di Norma Desmond, diva del cinema muto "al tramonto" che lo star system conquistato dal sonoro dimentica e schiaccia fino a condurla alla follia. Le repliche si protrarranno a Trieste fino a domenica 25 marzo.(ANSA).