Memorabilia Kubrick all'asta da Bolaffi

MILANO, 22 MAR - Apre al pubblico domani a Torino l'esposizione dei cimeli dei film di Stanley Kubrick che Aste Bolaffi vende all'incanto. Si tratta della più importante raccolta di memorabilia sulla vita e l'opera del regista; 55 lotti, tra cui il ciak di Eyes Wide Shut e la giacca bordeaux di Jack Torrance in Shining. Oggetti di set e personali raccolti e conservati da Emilio D'Alessandro, per oltre vent'anni assistente, uomo di fiducia e amico di Kubrick. "È la storia di un ragazzo italiano, che all'inizio degli anni Sessanta lasciò il suo Paese per cercare fortuna - racconta il giornalista Federico Buffa in una videointervista esclusiva per Aste Bolaffi -. Vi arrivò inseguendo la passione per le auto da corsa e il sogno di diventare pilota, e si ritrovò a essere prima autista, poi factotum, infine confidente e amico fidato di un genio del XX secolo". All'asta, in programma martedì a Torino, anche 'Tenba 2', la borsa di Stanley Kubrick in tela arancione da cui il regista non si separava mai.