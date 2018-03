A Pompei nuovi scavi e nuove scoperte

POMPEI (NAPOLI), 22 MAR - Nuovi scavi in una nuova area di Pompei - nella Regio V - apriranno a scoperte di nuove bellezze e itinerari inediti in strade, domus e botteghe che hanno caratterizzato la civiltà romana prima del 79 dopo Cristo, quando cioè la città fu coperta dall'eruzione del Vesuvio. Alla vigilia del 270/o anniversario della scoperta delle meraviglie dell'antica Pompei, quando cioè gli scavi borbonici del 23 marzo 1748 fecero emergere i primi reperti, il direttore generale della Soprintendenza speciale del sito archeologico, Massimo Osanna, ha presentato l'intervento in corso - pertinente a una superficie di oltre mille metri quadrati, il cosiddetto "cuneo" - tra la casa delle Nozze d'Argento e la casa di Marco Lucrezio Frontone. (ANSA).