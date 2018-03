Nada, tra nuovo album e cinema

ROMA, 22 MAR - Una primavera di nuovi progetti per Nada: in arrivo un film e un nuovo album. Ad aprile esce in sala Untitled, del regista di Workingman's Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio l'eclettica cantante la voce narrante per la versione italiana (l'attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo spettatore attraverso un viaggio tra Europa e Africa che ha l'imprevedibile e la curiosità come uniche regole. Fra i progetti della musicista, anche un nuovo album. Sarà realizzato in collaborazione con John Parish, storico produttore inglese di P.J, Harvey, Eels e Tracy Chapman e composto da dieci canzoni inedite scritte dall'autrice. Le registrazioni inizieranno nel mese di maggio a Bristol.