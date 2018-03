The Jackal firmano campagna social museo

NAPOLI, 22 MAR - The Jackal, dopo Sanremo tocca al Museo Archeologico Nazionale di Napoli: la comunicazione del collettivo napoletano da 100 milioni di visualizzazioni, arriva in uno dei musei più importanti al mondo e porta l'ironia surreale tra capolavori dell'arte greca ed egizia. Online dal 26 marzo un video dal titolo 'L'evoluzione dell'intelligenza umana' e storie Instagram dedicate ai siti collegati al museo napoletano che li promuove nel circuito Extramann. Il format scelto da 'the Jackal' - presentato dal direttore del MANN Paolo Giulierini - che hanno spopolato sulla rete in occasione del festival di Sanremo con il 'rapimento' di Favino, è quello dell' "esperto di cose": Gianluca Fru, protagonista del video, racconta a suo modo la storia dell'umanità e l'evoluzione culturale dell'uomo, dalla preistoria fino all'età classica.