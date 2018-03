Io c'è, Edoardo Leo santone in commedia

ROMA, 22 MAR - Uno specchio per vedere che ognuno di noi è Dio ("non avrai altro Dio all'infuori di te") suggerimenti al posto dei comandamenti, nessun peccato mortale né aldilà, perché "questa vita qui e ora è il paradiso". Sono fra le basi della nuova religione, lo ionismo, che il neosantone Edoardo Leo, per evitare di pagare le tasse, fonda, con l'aiuto della sorella commercialista (Margherita Buy) e di uno scrittore fallito (Giuseppe Battiston), in Io c'è, la commedia pungente di Alessandro Aronadio (autore di Orecchie), con Massimiliano Bruno e Giulia Michelini, in uscita dal 29 marzo (giusto per Pasqua) in 350 copie con Vision Distribution. "Siamo partiti nella sceneggiatura dal chiederci perché c'è ancora bisogno di credere nelle storie inverosimili che raccontano le religioni. Abbiamo provato a riderne, ma con rispetto, anche perché sono affascinato da chi ha fede, da ateo sento che hanno qualcosa più di me - dice Aronadio - Poi ci ha attirato la sfida di fare una commedia sulla religione.