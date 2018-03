Emma a Tokyo per "Italia, Amore mio!"

ROMA, 22 MAR - Emma è pronta a conquistare Tokyo. Ad aprile, infatti, sarà protagonista di un live nella capitale giapponese per la terza edizione di "Italia, Amore mio!", il più grande evento dedicato all'Italia nel Paese del Sol Levante. Per l'occasione, presenterà live al pubblico giapponese i suoi successi e alcuni dei brani estratti dal suo ultimo disco "Essere qui", che il 13 aprile verrà pubblicato anche in Giappone. Al festival anche il rapper e attore Shade, che porterà alcuni dei suoi successi tra cui "Bene ma non benissimo" e "Irraggiungibile". La manifestazione, da oltre 50.000 partecipanti, è organizzata dalla Camera di Commercio italiana in Giappone e si terrà il 21 e il 22 aprile. Dopo Tokyo, Emma il 25 aprile si esibirà anche a Las Vegas, in occasione della Billboard Latin Music Week. A maggio poi Emma tornerà dal vivo nei principali palazzetti dello sport d'Italia con "Essere qui Tour".