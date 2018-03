Al via 21/o Festival di Pasqua

ROMA, 22 MAR - Torna anche quest'anno l'appuntamento con il Festival di Pasqua, che da venti anni in occasione delle festività pasquali porta la musica sacra nelle chiese di Roma e del mondo. La manifestazione si svolgerà dal 24 marzo al 20 maggio per la Pentecoste. Il Festival, fondato nel 1998 dal regista e scenografo Enrico Castiglione, è la più longeva manifestazione di musica ed arte sacra a livello internazionale. Da 20 anni si svolge ininterrottamente nella Capitale, dalla domenica delle Palme a quella di Pentecoste, con centinaia di concerti ed eventi musicali (gratuiti). Tra gli eventi più significativi (programma sul sito www.festivaldipasqua.org), l'inaugurale Concerto dedicato allo scrittore Luigi Castiglione, scomparso 2 anni fa in Spagna, il 24 marzo nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, con esecuzione di una rara versione del Requiem di Mozart: adattamento del capolavoro realizzato dal musicologo e compositore Peter Lichtenthal, recentemente ritrovato al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano.