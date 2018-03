Shawn Mendes torna con brano In my blood

ROMA, 22 MAR - Shawn Mendes ha annunciato il ritorno con un nuovo singolo inedito dal titolo "In My Blood", brano che ha subito subito scalato le classifiche digitali. Coprodotto da Shawn e Teddy Geiger e scritto dai collaboratori di lunga data Scott Harris e Geoff Warburton, "In My Blood" è un brano dal sapore rock. "In My Blood", che anticipa l'uscita del terzo disco di Mendes pubblicato dalla Island Records, è il primo brano inedito dalla pubblicazione della hit "There's Nothing Holdin' Me Back", nell'aprile di un anno fa. Mendes ha venduto ad oggi oltre 10 milioni di album e 100 milioni di singoli a cui si aggiungono 11 miliardi di stream e 4 miliardi di views su Youtube.