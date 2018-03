Zerovskij torna in sala

ROMA, 22 MAR - Successo in sala per Zerovskij - Solo per amore: il film-spettacolo di Renato Zero, previsto per soli tre giorni ha incassato 443.668 (47.000 spettatori). Molte le sale sold out e le persone che hanno chiesto il prolungamento della programmazione. A grande richiesta, Zerovskij torna quindi al cinema per altri due giorni, il 3 e 4 aprile, rende noto Lucky red. "Allora? Non siete ancora sazi, davvero? Ma non ci credo! Avete ancora voglia di Zerovskij, ma è bellissimo! Davvero bellissimo! E allora tornate, Zerovskij ed io vi aspettiamo. Stesso schermo, stessa magia", ha commentato l'artista.