Gianna Nannini al Pistoia Blues il 16/7

PISTOIA, 22 MAR - Ci sarà anche Gianna Nannini, tra gli artisti che animeranno l'edizione 2018 del Pistoia Blues Festival. La rocker senese salirà sul palco di piazza Duomo il 16 luglio, dopo una tre giorni di festival con nomi del calibro di James Blunt e Steve Hackett, e l'anteprima del 10 luglio con Alanis Morissette. "L'edizione del Pistoia Blues 2018 - ha detto il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi - segna l'inizio di una programmazione del festival pistoiese che, per la prima volta, potrà essere pluriennale. Questo consentirà agli organizzatori Blues in e Live Nation, di lavorare e di programmare gli eventi con uno sguardo più lungo sul futuro. Intanto partiamo con i grandi nomi del prossimo luglio che saliranno sul palco di piazza Duomo". Per Giovanni Tafuro, responsabile dell'Associazione Blues In, "il festival raggiunge la sua 39ma edizione. Un programma di qualità con importanti artisti internazionali e un'edizione che tornerà a una formula più raccolta".