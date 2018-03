A Ciambra, da TorinoFilmLab al David

TORINO, 22 MAR - Il film 'A Ciambra', vincitore ieri di 2 David di Donatello, per la Miglior Regia e per il Miglior Montatore 2018 è stato sviluppato all'interno del TorinoFilmLab. Il film ha partecipato al programma Script&Pitch 2015 del TorinoFilmLab, dedicato a progetti di lungometraggi in fase iniziale di sviluppo per accompagnarli dalla fase d'ideazione alla prima stesura della sceneggiatura. Si tratta dell'opera seconda del regista Jonas Carpignano, dopo 'Mediterranea'. Racconta la vita del 14enne Pio nella Ciambra, la comunità rom di Gioia Tauro. Prodotto da Stayblack Productions (Roma), in coproduzione con Brasile, Stati Uniti, Germania, Francia e Svezia, è stato il primo film a ricevere il Fondo Martin Scorsese, istituito dal grande regista americano per supportare i giovani filmmaker di talento. Ha debuttato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2017, vincendo il premio Europa Cinemas Label al Miglior Film Europeo, ed è stato candidato italiano per l'Oscar al Miglior Film Straniero.