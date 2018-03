Beatrice Rana, recital a Santa Cecilia

ROMA, 22 MAR - La pianista Beatrice Rana torna ad esibirsi all'Auditoriun Parco della Musica di Roma per la stagione da Camera di Santa Cecilia. Per il suo recital solistico - venerdi 23 marzo, ore 20:30 - la giovane musicista salentina, reduce da una trionfante tournée ad Abu Dhabi insieme con Antonio Pappano e con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale, proporrà brani di Schumann, Ravel e Stravinskij. Beatrice Rana a Santa Cecilia si è fatta apprezzare più volte nelle passate stagioni e nella recente interpretazione nella Seconda Sinfonia di Bernstein. Lo spettacolo, in sostituzione del concerto di Lang Lang che è stato cancellato, sarà l' occasione per una nuova dimostrazione di maturità e del suo virtuosismo.