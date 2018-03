L'attore Rupert Everett premiato a Lucca

LUCCA, 22 MAR - L'attore e regista Rupert Everett sarà ospite d'eccezione del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018, in programma dall'8 al 15 aprile tra Lucca e Viareggio. L'attore sarà nella città toscana il 12 aprile per ricevere il 'Premio alla Carriera' del festival e nell'occasione presenterà il suo nuovo film 'The Happy Prince. L'ultimo ritratto di Oscar Wilde' distribuito da Vision Distribution, e prodotto da Palomar, nei cinema d'Italia a partire proprio dal 12 aprile. Rupert Everett incontrerà il pubblico prima della proiezione (12 aprile, cinema Astra, ore 21). La sua presenza si aggiunge al red carpet della manifestazione che ha già annunciato quelle di Stephen Frears, Martin Freeman e Anton Corbijn.