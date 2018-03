Prime foto docu Wenders sul Papa

ROMA, 22 MAR - Sono state diffuse le prime due foto e la sinossi del documentario Papa Francesco - Un uomo di parola, diretto da Wim Wenders, che uscirà negli Usa il prossimo 18 maggio distribuito da Focus Features. In una foto si vede Papa Bergoglio benedire un fedele, nell'altra il Pontefice è in compagnia di Wenders. Il film vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco, più che un documentario biografico relativo alla sua figura. Il film mostra il Papa nel corso dei suoi numerosi viaggi per il mondo, con immagini che lo riprendono mentre parla alle Nazioni Unite, affrontando il Congresso degli Stati Uniti, mentre si unisce al lutto per tutte le vittime a Ground Zero e presso lo Yad Vashem, il monumento in memoria dell'Olocausto. Parla ai carcerati presso i penitenziari e ai rifugiati nei campi affacciati sul Mediterraneo. Lo vediamo viaggiare in Terra Santa (Palestina ed Israele) così come in Africa, Sud America ed Asia.