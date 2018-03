Palermo, attesa per la riapertura del Velodromo alla musica il 28 luglio con Coez

Il Velodromo di Palermo, riapre le porte alla musica e probabilmente a se stesso. Dopo anni di abbandono, incuria e inagibilità, l'amministrazione riconsegna alla città la struttura, una città che negli ultimi anni ha sofferto la penuria di spazi dove allestire manifestazioni, eventi sportivi, concerti, e in tale prospettiva, si spera che al più presto, si accelerino i tempi per la messa in funzione del palazzetto dello sport di Fondo Patti. Il prossimo 28 luglio, la musica rientra al Velodromo con la presenza di un recente caso della musica nostrana. Un caso partito dal web, dalla rete, soprattutto con una canzone scarna, trasformatasi in dominio pubblico.

"La musica non c'è " di Coez, è testimonianza di quanto sta proponendo il mercato della musica. Non più suggerimenti dal mondo della radio o dalla tv, bensì dalle visualizzazioni, dagli store digitali, dall'affluenza ai concerti.

Lo stesso procedimento che ha segnato il percorso di Brunori sas, Calcutta e The Giornalisti, per citarne alcuni.

Sarà un concerto che avrà movenze hip hop, intersecate da melodie minimaliste, mai banali. Sarà un bel test per la struttura di Palermo, in previsione di ulteriori appuntamenti concertistici, per una città che merita una platea internazionale pensando al suo splendore culturale.