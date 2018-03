Kurkdjian, i miei profumi su misura

ROMA, 23 MAR - "Il mio profumo è fatto su misura, per donne speciali che dispongono di un budget illimitato e voglio sottolineare con una fragranza personalizzata un evento, una data, una nascita, un matrimonio, un compleanno. Il mio profumo è per la vita. E' come l'alta moda, come un abito creato unicamente per quella persona". E' il profumiere Francis Kurkdjian a raccontare i suoi segreti, nell'incontro a Villa Medici a Roma, intitolato "Profumo, scultura dell'invisibile", della serie I Giovedì della Villa, ideato dalla direttrice della sede dell'Accademia di Francia Muriel Mayette-Holtz, con il curatore Cristiano Leone. Il profumiere franco-armeno, guai a chiamarlo 'naso' ("parola che non mi piace, i profumi si fanno con gli occhi e il cervello casomai" dice al pubblico accorso numeroso a conoscerlo) spiega i codici della creazione delle fragranze e racconta gli inizi della sua carriera, mentre si esibisce nella creazione di tre profumi dedicati a Villa Medici, sulla base di 9 essenze o prodotti, come lui li definisce.