Arriva in radio 'Masticando la realtà'

ROMA, 23 MAR - Dalla Sicilia sbarca in radio il rock made in Italy della band 'Perché mamma ha paura dei topi'. 'Masticando la realtà' è il singolo d'esordio autoprodotto del gruppo ispirato ai diversi modi di amare e che racconta il tabù dell'omosessualità. Il video del brano è già finalista e unica produzione italiana in gara tra i cortometraggi al 'LGTB Coming of Age Short Film Festival' e verrà programmato il 29 settembre a Parigi e San Francisco. Nel video del singolo special guest star Alessandro Cremona, l'attore 'cattivo' che fa a pugni con James Bond nell'ultima serie di 007 'Spectre'. 'Masticando la realtà' è un brano in cui si alternano pop e rock: cinque i giovani della band nata nel 2014 dall'incontro tra Emiliano Balbo (voce) e Roberto Di Fede (chitarra). Nel 2016 entrano Gregorio Basilotta (basso), Antonio Randazzo (chitarra) e Antonio Amodeo (batteria). I Perché mamma ha paura dei topi stanno lavorando al nuovo album. Le date dei concerti sul sito ufficiale www.perchemammahapauradeitopi.com.