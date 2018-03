Fragola, nuovo brano Battaglia Navale

ROMA, 23 MAR - Battaglia Navale, in uscita il 30 marzo, è il nuovo singolo scritto da Lorenzo Fragola e prodotto insieme a Mace. Il brano anticipa l'album di inediti atteso per aprile (Sony Music) e che arriva a due anni di distanza da Zero Gravity e dopo la fortunata collaborazione con Takagi & Ketra in L'Esercito del Selfie, hit che ha dominato le classifiche della scorsa estate.