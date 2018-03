Torino Comics, tornano case editrici

TORINO, 23 MAR - Torna dal 13 al 15 aprile, al Lingotto Fiere, Torino Comics, fiera dedicata a fumetto, game, videogame e cosplay. Sono duecento gli espositori - editori, distributori, fumetterie, realtà del mondo dei videogames e dei giochi da tavolo e di ruolo - che parteciperanno alla 24ma edizione su 30.000 metri quadri. L'edizione 2018 segna il ritorno di importanti case editrici, alcune assenti da tempo. Già confermate le presenze di Tunuè, Bd, Magic Press, Shockdom, Dark Zone, No lands Comics. Presente inoltre Star Shop distribuzione, che parteciperà con le pubblicazioni delle case editrici Panini e Star Comics. Cinque le aree tematiche della fiera: Torino Cosplay con il palco per le competizioni e attività dai concerti al karaoke, l'Area videogame, il Youtube village, dove i più giovani potranno incontrare alcuni youtuber più famosi del momento, l'Area entertainment, con la pista go-kart dei Ghostbusters, varie Escape Room a tema e l'Area games, dove è possibile cimentarsi in giochi di carte, ruolo e in scatola.