Gualazzi, in Giappone con album e live

ROMA, 23 MAR - Dopo aver conquistato l'Europa e aver suonato in Canada e Usa, Raphael Gualazzi sbarca in Giappone con l'album "Best of" (Sugar), una raccolta di successi contenuti nei suoi tre precedenti dischi, e un live nel tempio del jazz, il Blue Note di Tokyo. "Best of" è la prima uscita discografica in Giappone di Gualazzi: l'album è un viaggio nella sua discografia che attraversa gli ultimi 7 anni della sua musica, da "Reality and Fantasy", che nella versione remix di Gilles Peterson, nel 2011, entrò nelle classifiche di vendita digitali di tutto il mondo, fino a "L'Estate di John Wayne", passando per "Liberi o No", collaborazione con The Bloody Beetroots che gli valse nel 2013 il secondo posto a Sanremo e ancora "Follia d'amore", che gli portò la vittoria di Sanremo Giovani nel 2011 (Premio della Critica Mia Martini, Premio della Sala Stampa Radio-Tv e Premio Assomusica) e il secondo posto, con la versione inglese "Madness of Love" (presente anch'essa nel "Best of"), all'Eurovision Song Contest.