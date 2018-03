Alberto Angela, torno con Ulisse

ROMA, 23 MAR - Alberto Angela riparte con Ulisse, il piacere della scoperta su Rai3, alle 21.15 il programma di divulgazione dedicato alla storia, all'arte ed alla cultura. Un pubblico, il suo, che lo ama incondizionatamente e lo segue su le varie reti Rai (popolarissimo anche sui social). Spazia da Passaggio a Nord-Ovest, alle serate-evento del prime time per Rai1 come 'Meraviglie' (che ad inizio anno ha sempre stravinto con una valanga di ascolti e consensi tra pubblico e critica). Ulisse riparte con due puntate già andate in onda ma riproposte a "grande richiesta dal pubblico": Alessandro Magno: quando un uomo diventa leggenda e Splendori dell'Andalusia. Mentre dal 7 aprile la nuova serie di sei puntate a partire da "Viaggio nel mondo dei Promessi Sposi". E ancora: L'Inghilterra di Elisabetta, i limiti del corpo umano, le avventure negli abissi marini e i segreti della Roma sotterranea. Angela presto inizia le riprese dello speciale una Notte a...Pompei sempre per l'ammiraglia del servizio pubblico.