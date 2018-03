Trovata intervista inedita di Jannacci

MILANO, 24 MAR - "I diversi sono quelli per cui noi siamo diversi" diceva Enzo Jannacci in un'intervista inedita del 1987, riscoperta dopo trent'anni dall'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa d'Ivrea, che verrà proiettata il 29 marzo al Museo Interattivo del Cinema di Milano nella serata 'Il più grande di tutti', voluta per ricordare l'artista nel quinto anniversario della scomparsa. Facendosi inseguire mentre volteggia sui pattini a rotelle, nel reparto arredamento della Rinascente spacciato come casa propria, a passeggio nei prati, in palestra, nella sauna, sotto la doccia, Jannacci aveva realizzato questi incontri per il programma TV L'importante è esagerare, ma non vennero mai trasmessi e finirono in un magazzino dimenticato. L'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa di Ivea li ha riscoperti, ne ha digitalizzato gli originali in 16mm e li ripropone insieme alla prima esperienza di Jannacci come attore cinematografico: Informazione Leitmotiv, un corto prodotto nel 1969 dall'Olivetti.