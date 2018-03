Lucia di Donizetti, successo interpreti

TRIESTE, 25 MAR - Belli il debutto generale e il debutto del secondo cast. La Lucia di Lammermoor diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati riscuote il plauso del pubblico del Teatro Verdi di Trieste. Il pubblico ha riservato sia alla coppia principale - la soprano di origine polacca Aleksandra Kubas-Kruk nelle vesti di Lucia e il tenore Piero Pretti in quelle di Edgardo - che a quella del secondo cast - Olga Dyadiv, di origine ucraina e Francesco Castoro - lunghi e sinceri applausi. Alle due donne è riservato il più acceso entusiasmo della platea, soprattutto al termine dei 14 minuti di scena della pazzia di Lucia e del difficile duetto voce-flauto. Come anche Carminati, che qui ha diretto una Norma nel 2016 ed ha inaugurato l'attuale stagione con l'Evgenij Onegin di Ciajkovskij. Anche l'opera di Donizetti, capolavoro del belcanto, è una vecchia conoscenza per i triestini. Stavolta è tornata nell'allestimento della Fondazione triestina, per la regia di Giulio Ciabatti e le scene di Pier Paolo Bisleri.