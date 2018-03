25mila presenze per Modena Buk Festival

BOLOGNA, 25 MAR - Si è chiusa con oltre 25mila presenze l'11/a edizione di Modena Buk Festival, iniziativa dedicata alla piccola editoria, che, da quest'anno si è spostata in una tensostruttura in piazza XX settembre. Una novità che ha avuto successo e che sarà confermata per la prossima edizione, che rimane, così, nel centro di Modena. Ospite della giornata finale l'ambasciatore olandese in Italia Josep Wijnands, visto che l'Olanda era il paese ospite dell'edizione 2018. Il 2019, come ha annunciato il direttore della manifestazione Francesco Zarzana sarà invece l'anno della Slovacchia. E' stato assegnato anche il premio speciale Modena Buk festival 2018, tutto al femminile: il riconoscimento è andato a Barbara Baraldi, Federica Manzon e Anna Giurickovic Dato.