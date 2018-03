Forte Bard aperto a Pasqua e Pasquetta

AOSTA, 26 MAR - Il centro espositivo del Forte di Bard sarà aperto a Pasqua (domenica 1 aprile) e a Pasquetta (lunedì 2 aprile). In entrambe le giornate l'accesso alla fortezza sarà già possibile a partire dalle 9.30 sino alle 19. I visitatori potranno scegliere tra quattro spazi museali (Museo delle Alpi, Le Prigioni, Le Alpi dei Ragazzi, Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere) e tre eventi espositivi: i capolavori della mostra Luci del Nord. Impressionismo in Normandia, la 53esima edizione di Wildlife Photographer of the Year e l'esposizione La Guerra Bianca. Fotografie di Stefano Torrione. Dal 1 aprile al 2 settembre, il Forte di Bard ogni domenica e nei giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) anticiperà l'apertura al pubblico alle ore 9.30.