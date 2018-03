Incassi, Pacific Rim primo al botteghino

ROMA, 26 MAR - Rivoluzione in vetta alla classifica Cinetel degli incassi del weekend. Tre new entry per il podio: sul gradino più alto si piazza il ritorno del fantascientifico ritorno di Pacific Rim, che guadagna 1 milione 122 mila euro. Al secondo posto la tragedia romantica del genere "amore senza speranza" Il sole a mezzanotte di Scott Speer con Bella Thorne e il figlio d'arte Patrick Schwarzenegger, che ha totalizzato 995 mila euro. Terzo l'italiano Una festa esagerata di Vincenzo Salemme che al botteghino incassa 847 mila euro. A ruota segue, l'altra commedia italiana Metti la nonna in freezer, che alla seconda settimana di programmazione arriva a quota 2 milioni 446 mila euro. Il film d'animazione con attori veri Peter Rabbit, primo adattamento in live action e CGI da Beatrix Potter con la regia di Will Gluck (e la voce di Nicola Savino), è quinto con 763 mila euro. La classifica si completa con Tomb Raider, Hostiles, Maria Maddalena, La Forma dell'acqua (premio Oscar come miglior film), Red Sparrow.