Pignatelli, mostra da 'sogno' a Milano

MILANO, 26 MAR - E' la 'storia di un sogno' quella che sarà in mostra dal 6 al 9 aprile a Sì SposaItalia, a fieramilanocity: sono i 50 anni della maison Carlo Pignatelli, celebrati da foto e capi rappresentativi di mezzo secolo di sartorialità. Sviluppata su oltre 500 metri quadrati, la retrospettiva parte dal 1968, anno di nascita dell'azienda a Torino, quando Carlo Pignatelli lavorava nella sua prima sartoria, inseguendo il sogno di diventare un maestro couturier. Il percorso è costruito con materiali provenienti dagli archivi della Maison e con immagini scattate da fotografi come Michel Comte, Bob Krieger, Aldo Fallai, Roxanne Lowit e Mauro Balletti. Si spazia da scatti privati, che mettono in luce l'aspetto fortemente individuale di questa storia, almeno ai suoi inizi, fino ad altre fotografie legate alla preparazione e alla messa in scena dei grandi appuntamenti come le sfilate, le campagne ufficiali o i cataloghi.