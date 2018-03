Ezio Bosso torna a Milano da direttore

MILANO, 26 MAR - Dopo oltre un anno di assenza dal sold out milanese e per la prima volta nella sua naturale veste di direttore d'orchestra, che l'ha visto alla testa delle migliori compagini italiane e ora nel ruolo di Direttore Residente Stabile del Teatro Verdi di Trieste, il prossimo 5 maggio torna a Milano Ezio Bosso, con la Stradivari Festival Chamber Orchestra, composta da cameristi dei migliori ensemble europei. L'appuntamento al Conservatorio di Milano è anche la prima uscita pubblica di Bosso come Steinway Artist. L'incasso della serata sarà devoluto all'Associazione no profit Diamo il La, attiva nel portare la musica di qualità nella vita didattica degli asili e delle scuole materne dell'hinterland milanese. "Sono felice - commenta Bosso, testimone ufficiale della Festa Europea della Musica del prossimo 21 giugno - di tornare a Milano e raccontare le novità del mio percorso dopo un'assenza così lunga, ma comprensibile se si pensa al cambio di passo che ho impresso al mio cammino nell'ultimo anno".