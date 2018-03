Frizzi, Pausini si commuove a Radio2

ROMA, 26 MAR - "Chiedo scusa se non sono allegra come al solito, ma ho sentito che avete reso omaggio ad un uomo straordinario e la notizia mi ha devastato. Carlotta e Stella, vi mando un bacio molto grande". Sono le parole di Laura Pausini, visibilmente commossa, oggi a Radio2, nel corso della puntata di 'Radio2 Social Club' a lei interamente dedicata. "Non è una mattina facile, la scomparsa di Fabrizio Frizzi mi ha davvero commossa ed è difficile... Anche io, come molti che lo hanno conosciuto, ho il ricordo di un uomo davvero buono, gentile e delicato. Un uomo raro - ha anche scritto su Facebook la cantante romagnola -. Mi sono svegliata con questa terribile notizia e penso continuamente a Carlotta e alla piccola Stella. Una bimba che quando sarà grande potrà dire con orgoglio di essere sua figlia".