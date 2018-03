Esce 'Solo' del 18enne rapper Shiva

MILANO, 26 MAR - "Solo significa unicità di un individuo, non solitudine, è la testimonianza di come la condizione di un solo pensiero possa determinare o spingere al cambiamento gli altri": così Shiva, 18enne rapper milanese, presenta 'Solo', il suo nuovo album in uscita su etichetta Believe digital. Tra le dieci tracce, tutte prodotte dal duo The Enemies, dei featuring interessanti di altri giovani rapper come Mostro, Sercho, Nerone, Oni One e Giame. Melodie e street rap raccontano il peso di una generazione - quella di Shiva - senza un futuro e imbrogliata dal presente, anche se per il rapper 'Solo' è un album che "in definitiva che può essere compreso da un qualsiasi pubblico e fascia di età", con il fascino della strada a far da sfondo in un mondo in crisi economica e di valori.