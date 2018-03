Brera è nuova con panche, dida e caffè

MILANO, 26 MAR - E' giunto praticamente al termine il riallestimento di Brera, che verrà salutato il 29 marzo con la riapertura dei saloni napoleonici e l'inaugurazione del sesto dialogo 'Attorno agli amori. Camillo Boccaccino tra sacro e profano', che continua il percorso di confronto tra capolavori della Pinacoteca e opere prese in prestito inaugurato due anni fa da James Bradburne. Nelle sale, le nuove didascalie d'autore come il Nobel Pamuk e le Brera Bench, le panche disegnate da Giulio Cappellini. In autunno, poi, con qualche mese di ritardo rispetto al previsto, aprirà il caffè Fernanda, mentre il 22 novembre Palazzo Citterio ospiterà 'Brera ascolta', "una mostra - anticipa Bradburne - su come si fa una mostra", con 52 capolavori della pinacoteca e dei touchscreen interattivi con cui i visitatori potranno creare il loro allestimento. Un "momento di ascolto prezioso" in vista del trasferimento della collezione novecentesca a palazzo Citterio.