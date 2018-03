Succede, l'adolescenza dal di dentro

ROMA, 26 MAR - Quel muoversi goffamente tra le emozioni e la vergogna di provarle, le cuffie sempre in testa, qualche tiro alla sigaretta, le risate senza motivo e lo smartphone che diventa un'appendice del corpo. L'amicizia che è tutto, e la paura di essere felici. E poi quell'insopprimibile esigenza di vivere il presente sempre al massimo, in un tempo in cui non c'è spazio per il passato e il futuro. È un delicato, tenero omaggio all'adolescenza vista dal di dentro il film "Succede", esordio nel lungometraggio della regista Francesca Mazzoleni, in uscita nei cinema il 5 aprile con Warner Bros. Tratto dal romanzo omonimo, edito da Mondadori, della youtuber e giovanissima scrittrice Sofia Viscardi, il film è un vero racconto di formazione con uno sguardo tutto al femminile: al centro della storia c'è Meg (Margherita Morchio), sedicenne timida e insicura che affida a un diario 'audio' registrato con il telefonino le sue confessioni. La ragazza presto scoprirà quanto può essere meraviglioso e totalizzante amare.