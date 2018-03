Danza, Savignano e Lecciso insieme

LECCE, 26 MAR - Sarà una coppia inedita per il balletto, quella composta da Luciana Savignano e Loredana Lecciso, a portare in scena il 30 marzo prossimo al Teatro Apollo di Lecce la sacra rappresentazione in forma di balletto del mistero della morte di Cristo. Si tratta di una nuova produzione del Balletto del Sud intitolata 'Le ultime parole di Cristo', in un atto unico sull'oratorio di Saverio Mercadante, coreografato da Fredy Franzutti, nella quale la stella della danza internazionale interpreterà Maria e la showgirl sarà la Maddalena. Lo spettacolo presenta il dramma della crocifissione di Cristo e trae ispirazione dalle solenni "ultime sette frasi", che sono state poste a fondamento della religione del Cristianesimo. La prima frase è "Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno". Nel 1840 sono divenute titoli dei quadri musicali che il compositore pugliese Saverio Mercadante ha composto per il suo solenne oratorio dal titolo, "Le sette ultime parole di Nostro Signore".