Fatboy Slim a Tenax Firenze

FIRENZE, 26 MAR - Per le celebrazioni del ventesimo anniversario dalla pubblicazione dell'album campione di incassi 'You've come a long way, baby' torna in consolle al Tenax di Firenze, il 30 marzo, Fatboy Slim, al secolo Norman Cook, dj 'scala classifiche' e tra i musicisti capaci di creare un vero e proprio genere musicale, la big beat, tra loop e pattern sintetici spezzati da una breakbeat incalzante. Una carriera trentennale costellata di successi e numeri uno nelle classifiche di tutto il mondo, Fatboy Slim ha suonato in luoghi quali la Muraglia Cinese, il carnevale di Rio de Janeiro di fronte ad una folla di quasi mezzo milione di persone e alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Ancora ha collaborato con David Byrne e Dizzee Rascal, collezionando Grammy, Brit Awards e MTV Awards grazie a hit e video tra cui quelli realizzati con il regista Spike Jonze.